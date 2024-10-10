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بالأسماء، إصابة 7 أطفال في انقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف

إسعاف بني سويف
إسعاف بني سويف

 أصيب 7 أطفال في حادث سير، وقع اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام قرية غياضة الشرقية بدائرة مركز ببا، جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.

 

بلاغ حادث سير ببني سويف

 وكانت الأجهزة الأمنية ببني سويف، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام قرية غياضة الشرقية، نتج عنه إصابة 7 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

 

إصابة 7 أطفال في حادث ببني سويف

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بـ 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي، وهم: 

إسلام جمال عبد المنعم 14 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات، عبود نور عبود حسن 12 سنة، مصابًا جرح قطعي باليد اليمنى وسحجات بالجسم، يوسف رمضان عبد الحميد 14 سنة كدمات بالجسم، محمود سيد سيد نبهان 13 سنة كدمات بالجسم، محمود ثابت ثابت محمد ربيع 15 سنة، مصابًا بسحجات وكدمات بالجسم، عمرو احمد عبد المنعم 13 سنة سحجات بالجسم، علي جمال فرج 14 سنة، مصابًا بسحجات بالوجه.

وقال الدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي لمستشفيات بني سويف الجامعية، إن حالة المصابين تتراوح بين المتوسطة والخفيفة، حيث تلقوا الرعاية الطبية اللازمة في المستشفى، وفي الوقت نفسه، بدأت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة للتحقيق في أسباب الحادث.

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