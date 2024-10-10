النيابة تصرح بدفن جثماني طفلين شقيقين غرقا في مياه ترعة بهبشين ببني سويف
صرحت النيابة العامة ببني سويف، بدفن جثتي الطفلين الشقيقين، يزيد أحمد شعبان رياض (13 عامًا) وشقيقه محمد (12 عامًا)، اللذين لقيَا مصرعهما غرقًا في ترعة قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف.
بلاغ غرق طفلين شقيقين ببني سويف
وكانت مديرية أمن بني سويف، قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة ناصر، يفيد بورود بلاغ من مستشفى ناصر العام يفيد بوصول الطفلين جثتين هامدتين بعد تعرضهما للغرق، وباشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادث، حيث أظهرت التحريات الأولية أن الطفلين كانا يلهوان معًا قبل أن يختفيا عن الأنظار بشكل مفاجئ.
وتبين من التحريات الأولية، أن الطفلان كانا يلهوان برفقة بعضهما، واختفيا عن الأنظار بشكل مفاجئ، وبالبحث عنهما بمعرفة أهل القرية تبين تعرضهما للغرق.
وتم انتشال الجثتين ونقلهما إلى المستشفى، وبتوقيع الكشف الطبي عليهما بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية، وصرحت النيابة بالدفن.
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