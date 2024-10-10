أخبار الحوادث اليوم: هالة صدقي تحرر بلاغ تشهير ضد مساعدتها.. اتهام مدرس بالتحرش بطالبة في الإعدادية.. سائق أوبر المتهم بالتحرش بـ هلا السعيد يستأنف على حكم حبسه

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

خلاف على أموال التسول، التحقيقات تكشف ملابسات مقتل طفلة بالسلام

كشفت تحقيقات نيابة السلام مع مسنة وزوجها متهمين بقتل طفلة ووضعها داخل جوال وإلقاءها بمدخل عقار انتقاما من والدتها عن تفاصيل جديدة.

وتبين من التحقيقات ان المتهمة وتدعي ايمان 54 سنة ووالدة المجني عليها يعملان في التسول وقد اختلفتا حول الأموال التي يجنوها من نشاطهم.

وأضافت التحقيقات أن يوم الواقعة استدرجت المتهمة المجني عليها للانتقام من والدتها واجبارها علي تسوية الخلاف بينهم.

وأشارت التحقيقات إلى أن والدة المجني عليها ظلت تنادي عليها فقامت المتهمة بوضع يدها علي فم الطفلة وكتمت أنفاسها حتي لا يخرج صوتها فلم تتحمل الطفلة وفارقت الحياة.

في انتظار حبل المشنقة، القصة الكاملة لاتهام 3 أشخاص باستدراج سائق وقتله بالجيزة

تطور جديد شهدته جريمة استدراج 3 متهمين لسائق وقتله والاستيلاء على دراجته النارية “توك توك” ومتعلقاته الشخصية بالجيزة بإحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتى، وحددت محكمة الجيزة جلسة 3 نوفمبر للنطق بالحكم.

وكشف أمر إحالة المتهمين أن: «ا.م.ا» 32 سنة، فرد أمن، و«س.م.ا» 29 سنة، عامل أمن، و«ا. ع.ا» 47 سنة، مبيض محارة، قتلوا المجنى عليه فؤاد سلامة عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه، وذلك بأن خطط المتهم الأول فكرة لقتل سائقي الدراجات النارية، ليتمكنوا من الاستيلاء عليها وما تحويه من منقولات.

بعد اتهامها بالنصب، هالة صدقى تحرر بلاغ تشهير وسب وقذف ضد مساعدتها

قدم محامي الفنانة هالة صدقي، بلاغا للمحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، ضد مساعدتها السابقة، واتهمتها بالتشهير والابتزاز والسب والقذف.

وفي وقت سابق، تقدم مصطفى رمضان المحامي، الموكل عن حسناء عبد الغني، بعريضة لمحامي نيابات السادس من أكتوبر، تضمنت بلاغا ضد الفنانة هالة صدقي وجهت لها فيها تهمتي النصب وخيانة الأمانة، للاستيلاء على مبلغ مالي المكافأة قدرة 150 ألف ريال سعودي، لصالح مساعدتها.

وكشفت حسناء مساعدة هالة صدقي في بلاغها ضد الفنانة والذي اتهمته فيه بالنصب، حقيقة حصولها على مبلغ 150 ألف ريال سعودي من برنامج "شكرا مليون" في الحلقة التي ظهرت فيها مع هالة صدقي، حيث أكدت أن الفنانة أخبرتها بأنها ستحصل على 150 ألف ريال سعودي، بعد التصوير في البرنامج، بشرط أن تتبرع بمبلغ صغير منه لإعانة أي شخص آخر، ولكن بعد الانتهاء من التصوير قالولي الفلوس دي "راكور"، ومش حقيقية وحصلت على 50 ألف جنيه فقط.

تفاصيل التحقيق في اتهام مدرس بالتحرش بطالبة في الإعدادية داخل مركز تعليمي

تباشر نيابة بولاق الدكرور التحقيق مع مدرس متهم بالتحرش بطالبة في الإعدادية داخل مركز تعليمي.

وقالت الطالبة خلال التحقيقات: إن المدرس استدعاها بحجة مراجعة دروسها، وعندما انفرد بها لامس أجزاء حساسة من جسدها.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، والتحري حول إذا كان للمدرس وقائع أخرى من عدمه.

أجر خادم وفرش وغطاء، تفاصيل سداد توفيق عكاشة 45 ألف جنيه لمنع تنفيذ حكم حبسه شهرا

سدد المحامي أحمد شهدي دفاع الإعلامي توفيق عكاشة مبلغ 45 ألف جنيه لطليقة عكاشة لوقف تنفيذ حكم بحبسه 30 يوما.

وقدمت الإعلامية رضا الكرداوي لقسم شرطة أكتوبر أول، صيغة تنفيذية لحكم نفقة يحمل رقم 2131 لسنة 2024، صادر عن محكمة مدينة نصر أول الجزئية لشؤون الأسرة.

سائق أوبر المتهم بالتحرش بـ هلا السعيد يستأنف على حكم حبسه

تقدم علي فايز، دفاع "سائق أوبر" المتهم بارتكاب فعل فاضح بالطريق العام "التبول"، أثناء ركوب الفنانة هلا السعيد سيارته للوصول إلى أحد المدن الجديدة، بمعارضة استئنافية على الحكم الصادر ضد موكله بتأييد الحبس سنة وكفالة مالية ألف جنيه.

قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، اليوم، بتأييد الحكم الصادر ضد سائق بشركة النقل الذكي "أوبر” المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد على محور الضبعة، بحبسه سنة.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد، قد قررت حبس سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد على محور الضبعة لمدة عام وكفالة مالية 1000 جنيه.

قتلوا شخصا اعترض طريقهم، السجن المشدد لـ 3 بلطجية في مصر القديمة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن من سنة إلى 15 سنة في قتل مواطن والشروع في قتل آخرين بسبب قيام المجني عليهم بمحاولة الإمساك بهم ومساعدة الشرطة لارتكاب المتهمين جرائم بحق المواطنين في مصر القديمة.

ونص منطوق الحكم على: “معاقبة أدهم.م، ورمضان.م بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة استعراض القوة وقتل مواطن والشروع في قتل آخرين ومراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، ومعاقبة عبدالنبي.ع بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه ألف جنيه بتهمة إحراز السلاح الناري والذخيرة، وإحالة الدعوى المدنية المقامة من ورثة المجني عليه قبل المتهمين إلى المحكمة المدنية المختصة”.

مصرع طالب بعد وصلة تعذيب على يد والده بالمنوفية

لقى طالب بالصف الثالث الإعدادى مصرعه على يد والده بعد وصلة تعذيب داخل منزله، بقرية بتبس التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شبين الكوم يفيد بتقدم والدة وخال ح.م.ط، 14 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادى ومقيم بدائرة المركز، ببلاغ يفيد بقيام والده بضربه وتعذيبه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.