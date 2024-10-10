تفاصيل التحقيق في اتهام مدرس بالتحرش بطالبة في الإعدادية داخل مركز تعليمي
تباشر نيابة بولاق الدكرور التحقيق مع مدرس متهم بالتحرش بطالبة في الإعدادية داخل مركز تعليمي.
وقالت الطالبة خلال التحقيقات: إن المدرس استدعاها بحجة مراجعة دروسها، وعندما انفرد بها لامس أجزاء حساسة من جسدها.
وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، والتحري حول إذا كان للمدرس وقائع أخرى من عدمه.
تحرك وزارة الداخلية
وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فیسبوك" یتضمن تضرر طالبة من مدرس لتحرشه بها.
جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله من تحرش مدرس بفتاة عقب استدراجها داخل أحد المراكز التعليمية بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.
اتهام مدرس بالتحرش
بعد الفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المدرس المتهم، والذي اعترف بارتكاب الواقعة خلال مواجهته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجاني، مؤكدة على موقفها الحازم تجاه مثل هذه الجرائم.
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