حبس مسنة وزوجها بتهمة قتل طفلة في السلام

أمرت نيابة السلام بحبس مسنة وزوجها بتهمة قتل طفلة ووضعها داخل جوال وإلقاءها بمدخل عقار انتقاما من والدتها 4 أيام على ذمة التحقيق.

كان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة طفلة ملقاة بأحد شوارع النهضة بدائرة قسم السلام ثان.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وكشفت الفحص حول الواقعة، عن أن الجثة لفتاة تدعى ساجدة 8 سنوات، وأن الفتاة متغيبة عن أسرتها منذ 24 ساعة



كما كشف الفحص أن الطفلة الصغيرة مقتولة وبها آثار وتعذيب، وتم نقل جثتها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.