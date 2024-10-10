مصرع طالب بعد وصلة تعذيب على يد والده بالمنوفية
لقى طالب بالصف الثالث الإعدادى مصرعه على يد والده بعد وصلة تعذيب داخل منزله، بقرية بتبس التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.
وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شبين الكوم يفيد بتقدم والدة وخال ح.م.ط، 14 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادى ومقيم بدائرة المركز، ببلاغ يفيد بقيام والده بضربه وتعذيبه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وبانتقال قوة أمنية برئاسة الرائد محمد مغربى رئيس مباحث مركز شبين الكوم تم ضبط م.ط، 45 سنة، عامل، والد الطفل، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة مضيفًا أن ذلك حدث بسبب قيام نجله بأخذ بعض الأموال دون إخباره.
وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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