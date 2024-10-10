قتلوا شخصا اعترض طريقهم، السجن المشدد لـ 3 بلطجية في مصر القديمة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن من سنة إلى 15 سنة في قتل مواطن والشروع في قتل آخرين بسبب قيام المجني عليهم بمحاولة الإمساك بهم ومساعدة الشرطة لارتكاب المتهمين جرائم بحق المواطنين في مصر القديمة.

ونص منطوق الحكم على: “معاقبة أدهم.م، ورمضان.م بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة استعراض القوة وقتل مواطن والشروع في قتل آخرين ومراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، ومعاقبة عبدالنبي.ع بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه ألف جنيه بتهمة إحراز السلاح الناري والذخيرة، وإحالة الدعوى المدنية المقامة من ورثة المجني عليه قبل المتهمين إلى المحكمة المدنية المختصة”.



وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا القوة ضد المجني عليهم ثروت.ف، أشرف.ح عبد الله.ع، أحمد.م، ورضا.ش، سيد.ج، حسن.ج،و محمد.أ ملوحين به قبل كافة العاملين بسوق الغلال بسوق ساحل أثر النبي بمصر القديمة، إذ عقدوا العزم وبيتوا النية علي قتل المجني عليه ثروت.ف وكافة العاملين بسوق الغلال تنكيلا بهم وانتقاما منهم علي سابقة محاولتهم الإمساك بالمتهم الأول مساعدة ومناصرة لقوات الشرطة قاصدين بذلك فرض سطوتهم علي منطقة سوق ساحل أثر النبي فتقاسموا الأدوار فيما بينهم وأعدوا الأسلحة النارية بندقية آلية، طبنجة، بندقية خرطوش، فرد خرطوش وذخائر ودراجة نارية.



وأضاف أمر الاحالة: قام المتهمون الأول والثاني بإطلاق الأعيرة النارية حال تأمين المتهم الثالث لهما مستخدمين الأسلحة النارية حيازتهم مستهدفين بها محلات بيع الغلال قاصدين بها إزهاق روح المجني عليهم وترويع وتخويف كل من تسول له نفسه مناصرة قوات الشرطة بإلحاق الأذى المادي والمعنوي الإضرار بممتلكاته فارضين ذلك سطوتهم عليهم لحملهم على الامتناع عن اعتراض تجارتهم غير المشروعة في المواد المخدرة ولتعطيل تنفيذ القوانين.

وتابع أمر الإحالة: "قام المتهمون بقتل المجني عليه أحمد.م عمدا مع سبق الإصرار المصمم عليه بأن عقدوا العزم وبيتوا النية، كما شرعوا في قتل المجني عليهم الآخرين".