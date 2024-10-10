بعد اتهامها بالنصب، هالة صدقى تحرر بلاغ تشهير وسب وقذف ضد مساعدتها

قدم محامي الفنانة هالة صدقي، بلاغا للمحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، ضد مساعدتها السابقة، واتهمتها بالتشهير والابتزاز والسب والقذف.

وفي وقت سابق، تقدم مصطفى رمضان المحامي، الموكل عن حسناء عبد الغني، بعريضة لمحامي نيابات السادس من أكتوبر، تضمنت بلاغا ضد الفنانة هالة صدقي وجهت لها فيها تهمتي النصب وخيانة الأمانة، للاستيلاء على مبلغ مالي المكافأة قدرة 150 ألف ريال سعودي، لصالح مساعدتها.

وكشفت حسناء مساعدة هالة صدقي في بلاغها ضد الفنانة والذي اتهمته فيه بالنصب، حقيقة حصولها على مبلغ 150 ألف ريال سعودي من برنامج "شكرا مليون" في الحلقة التي ظهرت فيها مع هالة صدقي، حيث أكدت أن الفنانة أخبرتها بأنها ستحصل على 150 ألف ريال سعودي، بعد التصوير في البرنامج، بشرط أن تتبرع بمبلغ صغير منه لإعانة أي شخص آخر، ولكن بعد الانتهاء من التصوير قالولي الفلوس دي "راكور"، ومش حقيقية وحصلت على 50 ألف جنيه فقط.