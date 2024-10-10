الخميس 10 أكتوبر 2024
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حوادث

خلاف على أموال التسول، التحقيقات تكشف ملابسات مقتل طفلة بالسلام

حبس، فيتو
حبس، فيتو

كشفت تحقيقات نيابة السلام مع مسنة وزوجها متهمين بقتل طفلة ووضعها داخل جوال وإلقاءها بمدخل عقار انتقاما من والدتها عن تفاصيل جديدة.  

وتبين من التحقيقات ان المتهمة وتدعي ايمان 54 سنة ووالدة المجني عليها يعملان في التسول وقد اختلفتا حول الأموال التي يجنوها من نشاطهم.

وأضافت التحقيقات أن يوم الواقعة استدرجت المتهمة المجني عليها للانتقام من والدتها واجبارها علي تسوية الخلاف بينهم.

وأشارت التحقيقات إلى أن والدة المجني عليها ظلت تنادي عليها فقامت المتهمة بوضع يدها علي فم الطفلة وكتمت أنفاسها حتي لا يخرج صوتها فلم تتحمل الطفلة وفارقت الحياة.

كما أشارت التحقيقات إلى أن المتهمة استعانت بزوجها صاحب السبعين عام في إخفاء جثة الطفلة ووضعوها داخل جوال ثم في الدولاب حتي هدأت الأوضاع ثم حمل الزوج الجوال والقاه أمام أحد الشقق لابعاد الشبهة الجنائية عنه.


كان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة طفلة ملقاة بأحد شوارع النهضة بدائرة قسم السلام ثان.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وكشفت الفحص حول الواقعة، عن أن الجثة لفتاة تدعى س 8 سنوات، وأن الفتاة متغيبة عن أسرتها منذ 24 ساعة.

كما كشف الفحص أن الطفلة الصغيرة مقتولة وبها آثار وتعذيب، وتم نقل جثتها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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نيابة السلام مدير أمن القاهرة غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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