حيثيات إعدام عامل متهم بقتل زوجته بعد 24 ساعة تعذيب في البساتين

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حيثيات حكمها بمعاقبة عامل بالاعدام لاتهامه بقتل زوجته عرفيا في البساتين.

وجاء في الحيثيات ان الواقعة تتحصل حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمئن إليها وجدانها وارتاح لها ضميرها استخلاصا من سائر الأوراق وما دار بجلسة المحاكمة فى أن المتهم أ.ح. ز عامل يمتلك نفسا غير سوية مليئة بالأحقاد والقسوة خالية من الرحمة، فتوهم أنه يمتلك الأنفس ويحق له أن ينال منها بسوء أفعاله مما جعله يقدم على إلحاق الأذى بزوجته الأولى نجلاء الغمرى بأن دأب على أن يكيل لها الضربات والأعتداء على جسدها بالضرب ورغم قيامها بشكايته وتحرير المحاضر ضده لتكرار الأعتداء إلا أنه لم يرتدع وتمادى فى غيه وقسوته حتى فاضت روحها من قسوة هذا الأعتداء وقدم المتهم للمحاكمة فى القضية رقم 27114 لسنة 2015 جنايات قسم البساتين بوصف الضرب المفضى إلى الموت وألبسه شيطانه حلة الكذب والندم فى دفاعه أمام المحكمة وإستطاع أن يفلت من القصاص العادل ويتحصل على عقاب بالسجن لمدة 4 سنوات قضاها.

واضافت الحيثيات ان المتهم خرج للحياة ليبحث عن فريسته التالية حتى أوقعته الظروف مع المجنى عليها " نجلة زوج شقيقته " وتزوجها عرفيا قبل الواقعة بشهرين وإنتقلت للعيش معه بمسكنه هى ونجلتها ياسمين.

واشارت الحيثيات الى ان المتهم لم يصبر علي زوجته سوى يومين ثم بدأ فى ضربها وتعذيبها وقص شعرها فكان يكيل إليها الضربات بمنطقة الرأس حتى يفقدها وعيها ثم يوالى الأعتداء عليها عقب إفاقتها كما كان يقوم بإعمال السلاح الأبيض "المطواه" فى جسدها عن طريق إدخاله فى رقبتها والضغط على رقبتها بقدمه لقتلها وكان يوثقها فى خشب الفراش "رجل السرير" بجنزير وكان يرفع صوت التلفاز أثناء الأعتداء حتى لا يسمع أحد صراخها لإغاثتها ويخبرها أنه سيقتلها مثل ما قتل زوجته السابقة.

واضافت الحيثيات ان المتهم ذات مرة غادر المنزل وقد نسي مفاتيح قفل الجنزير الموثوقة به المجني عليها فتمكنت بمساعدة نجلتها ياسمين من حل وثاقها والهروب من المنزل والذهاب إلى مسكن والدتها والمكوث معها قرابة الأسبوعين ورغبت فى إحضار كارت الفيزا الخاص بمعاشها عن زوجها السابق المتوفى لنسيانها إياه بمسكن المتهم فتوجهت لمسكن المتهم ليلا يوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 ظنا منها بعدم تواجده في المنزل.

واشارت الحيثيات الي ان المجني عليها فوجئت بوجود المتهم والذى كان متعاطيا لمخدر الحشيش وما أن ظفر بها حتى كال لها الضربات معاودا الإعتداء عليها ب شومه على رأسها وأماكن متفرقة من جسدها حتى كسرت العصا من كثرة الضرب وظل على هذا الحال دون مداركتها بالعلاج حتى صبيحة يوم الوفاة فى 24 سبتمبر 2023حتى أفقدها وعيها ثم قام بخنقها بيديه قاصدا قتلها ففاضت روحها لبارئها.

واضافت الحيثيات ان الواقعة على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم أخذا من شهادة كل من نادية محمد بيومى الغريب، محمود صابر محمود عبدالجليل، أيمن شعبان عبدالغني شعبان، عريقة أحمد حسن محمد، المقدم أحمد طارق، الرائد محمود أبو الدهب وما قررته الطفلة ياسمين أحمد وما اثبته تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليها، وتقرير الأدلة الجنائية وتقرير المعمل الكيميائى وما تبين من معاينة النيابة العامة

وقد انتهت المحكمة إلى ثبوت إرتكاب المتهم لجريمة قتل المجنى عليها مع سبق الإصرار ولم يلق دفاع المتهم ما يزعزع عقيدة المحكمة فإنها أرسلت أوراق الدعوى بإجماع آراء أعضائها إلى فضيلة مفتى الجمهورية لتستدل على رأى الشريعة الأسلامية فى أمر عقوبته وقد أودع فضيلته تقريره الشرعى المؤرخ فى 12 سبتمبر 2024

وإنتهى راي المفتي إلى أنه من المقرر شرعا أن إثبات الجناية على النفس يكون إما بمقتضى إقرار صحيح يصدر من الجانى وإما بمقتضى البينة الشرعية وإما بمقتضى القرائن القاطعة وقد ثبت من مطالعة الأوراق ان الجرم الذى إقترفه المتهم قد ثبت وتأيد شرعا فى حقه وذلك بمقتضى إقراره الصحيح الثابت بالأوراق وبمقتضى القرائن القاطعة على النحو التالى ما أقر به المتهم بالتحقيقات من تعديه علي المجني عليها بالضرب بأداة شومه لمدة 4 ساعات وموالاته الضرب فى اليوم التالى وهو متعاطيا للمواد المخدرة حتى سقطت مغشيا عليها.