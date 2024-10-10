أجر خادم وفرش وغطاء، تفاصيل سداد توفيق عكاشة 45 ألف جنيه لمنع تنفيذ حكم حبسه شهرا

سدد المحامي أحمد شهدي دفاع الإعلامي توفيق عكاشة مبلغ 45 ألف جنيه لطليقة عكاشة لوقف تنفيذ حكم بحبسه 30 يوما.

وقدمت الإعلامية رضا الكرداوي لقسم شرطة أكتوبر أول، صيغة تنفيذية لحكم نفقة يحمل رقم 2131 لسنة 2024، صادر عن محكمة مدينة نصر أول الجزئية لشؤون الأسرة.

توفيق عكاشة يسدد 45 ألف جنيه لمنع تنفيذ حكم حبسه شهرا

وفي السابق، صدر حكم لصالح “الكرداوي” بحبس طليقها الإعلامى توفيق عكاشة 30 يوما إذا امتنع عن دفع 45 ألف جنيه، "متجمد فرش وغطاء وأجر خادم" لنجلهما "يوسف"، وبعد ذلك حضر المحامي أحمد شهدي، وكيلًا عن عكاشة، وسدّد المبلغ في قسم الشرطة وتم تسليم المبلغ لها.

وقامت أجهزة الأمن بتحرير محضر التسديد، واتخاذ الإجراءات القانونية البازمة حيال الواقعة.