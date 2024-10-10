في انتظار حبل المشنقة، القصة الكاملة لاتهام 3 أشخاص باستدراج سائق وقتله بالجيزة

تطور جديد شهدته جريمة استدراج 3 متهمين لسائق وقتله والاستيلاء على دراجته النارية “توك توك” ومتعلقاته الشخصية بالجيزة بإحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتى، وحددت محكمة الجيزة جلسة 3 نوفمبر للنطق بالحكم.

وكشف أمر إحالة المتهمين أن: «ا.م.ا» 32 سنة، فرد أمن، و«س.م.ا» 29 سنة، عامل أمن، و«ا. ع.ا» 47 سنة، مبيض محارة، قتلوا المجنى عليه فؤاد سلامة عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه، وذلك بأن خطط المتهم الأول فكرة لقتل سائقي الدراجات النارية، ليتمكنوا من الاستيلاء عليها وما تحويه من منقولات.

وجاءت الفكرة الشيطانية بأن خرج المتهم الثالث للطريق العام زاعما إصابته، مستوقفا دراجة نارية قيادة المجنى عليه، وأوهمه بنقل أغراض، فاقله وتوجه به حيث تواجد المتهم الأول والثاني.

وتابع: وما أن دلف والمجنى عليه لمحل الواقعة، حاول الأول شل حركته إلى أنه سقط لمقاومة المجنى عليه، فركله الثانى بضربه طرحته أرضا، وانذاك احكم الأول والثالث قبضتهما على المجنى عليه وطوقا عنقه برباط جلدى (حزام) حابسين انفاسه، بأن ظلا يعصران عنقه بذلك الرباط باستخدام أداه (مفك) حتى أيقنوا وفاته، محدثين إصابته الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته.

وأشار أمر الإحالة إلى ارتباط تلك الجناية بجنحة آخرى ففى ذات المكان والزمان، سرق المتهمين الثلاثة الدارجة النارية قيادة المجنى عليه، وهاتفه المحمول، واحرزوا بقصد التعاطى جوهر الحشيش، وللامفيتامين والميثامفيتامين والترامادول.