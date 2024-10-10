تشهد الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا ولاية فلوريدا، إعصار مدمر تسبب في كثير من الأضرار، خلال الأيام القليلة الماضية.

طلب غريب من مسؤولة أمريكية لسكان المناطق المهددة بالإعصار

وفي هذا السياق دعت المدعية العامة لولاية فلوريدا الأمريكية آشلي مودي السكان الذين لا يستطيعون، أو لا يرغبون بمغادرة المناطق المهددة بإعصار "ميلتون"، إلى كتابة أسمائهم على أذرعهم حتى تتمكن السلطات من التعرف على هوياتهم لاحقًا.

وبحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية، فإن مودي قالت خلال مؤتمر صحفي "قد تحتاجون لكتابة أسمائكم على أذرعكم باستخدام قلم دائم حتى يتعرف الناس على هوياتكم عندما يصلون إليكم بعد ذلك".

كما أكدت المدعية العامة أن الولاية تعاني من آثار إعصار "هيلين"، الذي ضرب قبل أسبوعين فقط، حيث لا تزال السلطات تكتشف جثثا على طول الساحل.

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