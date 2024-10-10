لم تحدث منذ قرن، خبير جيولوجيا: أمريكا تواجه أسوأ كارثة وهذا موعد انتهائها

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن شدة الكارثة التي تتعرض لها الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب إعصار ميلتون، الذي يضرب ولاية فلوريدا، والتي صنفت شدته بالدرجة الأقصى في شدة الأعاصير، وهي الدرجة الخامسة.

أمريكا تواجه أسوأ كارثة طبيعية منذ قرن



وأكد الدكتور عباس شراقي أن الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة ولاية فلوريدا تتعرض لأشد إعصار في تاريخها، والذي يوصف بأسوأ كارثة طبيعية منذ قرن.

إعصار ميلتون الأسوأ منذ قرن، فيتو



وقال الدكتور عباس شراقي عن إعصار ميلتون: "فلوريدا تتعرض لأشد إعصار خلال الساعات القادمة: تتعرض الولاية الأمريكية فلوريدا لأشد اعصار فى تاريخها "إعصار ميلتون"، وسارع السكان بالفرار من الولاية التى تستقبل أسوأ كارثة طبيعية منذ قرن".

وعن تحرك إعصار ميلتون الكارثي، أوضح شراقي: "يتحرك الإعصار من غرب الولاية إلى شرقها خلال الأربع وعشرين ساعة القادمة، وقد بدأ فى التكوين منذ أربعة أيام فى خليج المكسيك على بعد حوالى 1500 كم من شواطئ فلوريدا".

إعصار ميلتون يصنف بالدرجة السادسة الأكثر شدة



وأضاف شراقي: “تتميز الأعاصير بالرياح الشديدة والأمطار الغزيرة وتكثر فى المناطق المدارية من المحيطات الكبرى، وتقدر شدة الأعاصير حسب سرعة الرياح من الدرجة الأولى الأقل (أكثر من 119-153 كم/ساعة) إلى الخامسة الأشد (أكثر من 252 كم/ساعة)”.

كارثة إعصار ميلتون، فيتو



أما عن شدة إعصار ميلتون، فوصفه الدكتور شراقي قائلًا: "إعصار ميلتون يصنف بالدرجة الأقصى وهى الخامسة، ومن المتوقع أن تزيد شدته أثناء عبوره الولاية مما جعل خبراء الأعاصير فى التفكير بإضافة الشدة السادسة لمقاييس الأعاصير".

موعد انتهاء إعصار ميلتون



وقال عباس شراقي: "ويأتي إعصار ميلتون بعد أقل من أسبوعين من تعرض الولاية لإعصار هيلين الذى هدد بعض السدود فى جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية بالانهيار بعد امتلاء الخزانات واستمرار الأمطار الغزيرة".

الخسائر المادية لإعصار ميلتون، فيتو



وعن موعد انتهاء خطر إعصار ميلتون، قال شراقي: "من المتوقع أن ينتهى خطر الإعصار اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الخسائر فى الأرواح سوف تكون قليلة بسبب الاستعدادات المسبقة، ومتابعة الإعصار منذ بدايته وتتبع خط سيره، وإخلاء السكان للولاية، ولكن قد تكون الخسائر المادية كبيرة".

