الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

نصائح مهمة تساعدك في التعامل مع طفلك العنيد

الطفل العنيد
الطفل العنيد

العند من المشكلات النفسية التى تصيب بعض الأطفال وتؤثر على سلوكهم بشكل سلبي ما يسبب لهم نفور الأصدقاء من حولهم وانزعاج الوالدين كثيرا.

وللأسف معظم الآباء والأمهات لا يعلمون الطريقة الصحيحة للتعامل مع الطفل العنيد نا يزيد من المشكلة ويؤخر علاجها ما يؤثر على سلوك الطفل.

نصائح للتعامل مع الطفل العنيد 

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أن هناك بعض النصائح التى يجب على الأمهات والآباء اتباعها للتعامل مع الطفل العنيد بشكل صحيح، منها:-

  • الصبر ثم الصبر ثم الصبر واللين والمرونة في التعامل مع الموقف مع عدم العصبية.
  • عدم رفع الصوت ومحاولة الإقناع وفرض الأمر بالتدريج فمثلًا إن كنت ترغبين بأن ينام صغيرك في الثامنة، ابدئي منذ السابعة في تحضيره.
  • إن كان يشاهد الكارتون، اطلبي منه إغلاق التليفزيون فور انتهاء البرنامج الحالي لأنه موعد النوم قد اقترب وهكذا وتذكري الهدوء في الأمر والصوت.
  • لا ترغميه على الطاعة على شيء ليس له أهمية كبرى فمثلًا إن كان فارق الوقت بين انتهاء البرنامج والنوم ربع ساعة فلا مانع كوني مرنة، وكذلك اختياره للون معين في الملابس، أو الطعام، بينما ربما تجدين نفسك مضطرة لرفض اختياره حسب النوعية كأن يصر على ارتداء حذاء رياضي لزفاف إحدى قريباتك مثلًا، أجلي إصرارك لما يستحق وكوني مرنة في الأشياء البسيطة.

 

الطفل العنيد 

 

  • ضعي عقاب مناسب لرفض الأوامر ولا يجب أن يكون العقاب أكبر من الموقف، ويجب أن يطبق مباشرة بعد الموقف ليرتبط بذهنه بذلك، فمثلًا إن اتفقت معه أثناء ذهابكما إلى السوبر ماركت أنك ستشترين له نوع واحد من الحلوى، وحدث أن عاند وطالب بأكثر أو بنوع ضار وشرحت له ذلك ولم يستجيب لا تشتريه له مهما كان ومهما فعل، وإن أساء في المكان العام قد يتطور العقاب إلى حرمانه حتى من شراء نوع الحلوى من الأساس.
  • شجعيه وامدحيه عندما يسلك سلوك جيد أو يستمع إليك ويطيعك وكافئيه مثلما تعاقبينه عند السلوك العنيد.
  • لا تذكري عناد الطفل أو تشتكينه أمام الآخرين في حضوره أبدًا مهما كان الأمر.
  • لا تقارني بينه وبين إخوته أو بينه وبين زملائه لأن ذلك قد يكون أحيانا سبب للعناد.
  • اتفقي مع زوجك على طريقة تربية واحدة لأن اختلافكما قد يتسبب في عناده، فهو لا يعرف كيف يرضيكما معا.
  • يجب الأكثر صبرا من الوالدين هو المسؤول عن التفاهم مع الصغير العنيد دون أن ينسحب الطرف الآخر من العملية التربوية تماما.
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العند الطفل العنيد نصائح للتعامل مع الطفل العنيد نصائح مهمة تساعدك فى التعامل مع طفلك العنيد الدكتور تامر عبد الحميد صحة الصحة

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