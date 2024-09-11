الخميس 12 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

14 نصيحة مهمة تساعدك على تقوية مناعة طفلك قبل الشتاء

تقوية المناعة، فيتو
تقوية المناعة، فيتو

مع اقتراب فصل الشتاء والعام الدراسي الجديد تبدأ الأمهات في أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية الصغار من الأمراض المعدية التي تنتشر في الشتاء.

وأولى خطوات هذه الاحتياطات هي تقوية المناعة التي تحصن الطفل ضد جميع الأمراض المعدية ما يحفظ صحته طوال فصل الشتاء.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن تقوية مناعة الطفل أمر يشغل كل أم، للحفاظ على صحة أطفالها، ويمكن تحقيق ذلك بمجموعة أطعمة وأعشاب طبيعية، تمنح طفلك صحة أفضل ومناعة أقوى، بعيدا عن المضادات الحيوية وأضرار الإفراط فيها، التي تلجأ إليها الكثير من الأمهات لعدم قدرتها على تقوية مناعة الطفل بطريقة صحية.

نصائح مهمة تساعدك في تقوية مناعة الصغار قبل الشتاء 

وأضاف عبد الحميد، أن هناك بعض النصائح التي تساعد على تقوية مناعة الصغار قبل الشتاء، منها:

  • إدخال بعض الأطعمة الصحية مثل البيض فهو مصدر لفيتامين (د) وخاصة صفار البيض.
  • تقديم أسماك "السلمون" لأنه يعزز الجهاز المناعي عند الأطفال، فهو غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد في نمو الدماغ.
  • تقوية مناعة الطفل بالمكسرات والفواكه الجافة، على أساس يومي لتقوية جهاز المناعة لديهم.

 

تقوية المناعة 

 

  • لتقوية مناعة الطفل فى عمر سنة أو غيره من الأطفال، يجب في المقام الأول التأكد من إرضاعه من الثدي قدر الإمكان تعزيز نظام المناعة لديه.
  • الحفاظ على نظام غذائي صحي لطفلك، غني بالخضروات الورقية والثوم والزنجبيل والفاكهة والخضروات.
  • يمكن تقوية مناعة الطفل بالأعشاب مثل الكركم بخصائصه المضادة للأكسدة العالية والمضادة للالتهابات وهذا مركب مضاد للفيروسات والفطريات والالتهابات وممتاز للمساعدة في علاج نزلات البرد والإنفلونزا.
  • الزنجبيل واحد من أكثر المواد شيوعا المستخدمة للمساعدة في نزلات البرد والإنفلونزا فهو عامل قوي.
  • اللوز غنى بفيتامين E والمنجنيز، وهو ثنائي قوي يعزز المناعة ويعزز نشاط الخلايا القاتلة الطبيعية.
  • تقديم التوت للصغار فهو مليء بمضادات الأكسدة، والتي تساعد الجسم على محاربة الإجهاد التأكسدي الناجم عن الجذور الحرة.
  • تقديم الزبادي للطفل يوميا.
  • تقديم البروكلي للطفل، فهو يحتوي على عدد من معززات الجهاز المناعي، بما في ذلك الفيتامينات C وA وE وعدد من مضادات الأكسدة.
  • السبانخ مهمة للصغار فهي مليئة بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي تعزز أجهزة المناعة لدينا، يحتوي على فيتامين A، E، C، وK، حمض الفوليك، المنغنيز، الزنك، السيلينيوم، والحديد.
  • تقديم البطاطا الحلوة فهي غنية بالبيتا كاروتين، وتزيد من عدد خلايا الدم البيضاء وتزيد من نشاط الخلايا القاتلة، وتعد البطاطا الحلوة أيضًا مصدرًا كبيرًا لفيتامين C، وهو مُحسِّن آخر لجهاز المناعة.
  • الشوفان، طعام مهم للصغار لانه يحتوي على بيتا جلوكان، وهو مكون ضروري لتقوية مناعة الطفل في الشتاء.
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نصائح مهمة تقوى مناعة طفلك قبل بدء الدراسة

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