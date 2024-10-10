أعلنت السلطات الأردنية، سقوط جسم متفجر في مدينة العقبة دون وقوع إصابات وفق ما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم الخميس، أن سلاح الجو نجح في اعتراض طائرة مسيرة اقتربت من مدينة إيلات فوق البحر الأحمر، ولم تعبر الطائرة الأجواء الإسرائيلية.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى انطلاق صواريخ اعتراضية في سماء مدينة إيلات جنوب إسرائيل، لاعتراض هدف جوي.

ومن جانبها أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر اليوم الخميس في بيان ضرب هدف إسرائيلي حيوي في إيلات "أم الرشراش".

وقالت في بيان فجر الخميس "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء الأربعاء 9 أكتوبر هدفًا حيويًّا في أم الرشراش "إيلات" المحتلة".

وأضافت في البيان أن عملية الاستهداف تمت بواسطة الطيران المسير.

وأكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها "مستمرة في دك معاقل الأعداء" بوتيرة متصاعدة.