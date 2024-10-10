62.3 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الأربعاء

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الأربعاء نحو 62.3 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 734 مليون ورقة منفذة على 105 آلاف عملية.



وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 167.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 983 مليون ورقة منفذة على 148 ألف عملية خلال الجلسة السابقة هذا وقد استحوذت الأسهم على 6.94 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 93.06 % خلال الجلسة.

تداولات جلسة الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات، أمس الأربعاء، 9 أكتوبر2024 وسجل رأس المال السوقي نحو 2.202 تريليون جنيه، لتربح نحو 30 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.05% عند مستوى 31175 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.43% عند مستوى 38580 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.04% عند مستوى 13515 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.73% عند مستوى 7503 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.68% عند مستوى 10700 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.92% عند مستوى 3215 نقطة.