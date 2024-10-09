هجوم غير مبرر، رجل يصفع طفلة ويهددها بقتل والديها في برشلونة

أثار حادث مروع في برشلونة غضبًا واسعًا، بعدما صفع رجل طفلة صغيرة وهدد بقتل والديها، بهجوم غير مبرر في منطقة سياحية شهيرة.

رجل يصفع طفلة ويهدد بقتل والديها

بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، وقعت الحادثة في تلة مونتجويك، إحدى الوجهات السياحية الشهيرة في، فقد وثقت لقطات فيديو الرجل وهو يعتدي على الطفلة البالغة من العمر عامًا واحدًا دون سبب واضح، ثم حاول ملاحقة الوالدين.

وانتشرت اللقطات بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أثار موجة غضب بين السكان المحليين.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فإن الجاني، البالغ من العمر 31 عامًا، لديه تاريخ من العنف، إذ اعتدى على شخصين آخرين خلال عطلة نهاية الأسبوع نفسه.

وتمكنت الشرطة من اعتقاله بعد مراجعة لقطات الفيديو وشهادات الشهود، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة، وأكدت السلطات أن الطفلة تعرضت لإصابات طفيفة ولم تتطلب علاجًا طبيًا.

الجدير بالذكر أن هذا الحادث يأتي في وقت حساس، إذ شهدت برشلونة موجة من الاحتجاجات المناهضة للسياحة، التي تضمنت مطالبات من السكان بعودة السياح إلى ديارهم، وسط أزمة إسكان متفاقمة وارتفاع في تكاليف المعيشة.