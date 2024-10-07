الإثنين 07 أكتوبر 2024
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مشاهد مؤثرة تحت القصف الإسرائيلي، لبنانية ترفض النزوح من منزلها دون قمصان برشلونة

شعار برشلونة، فيتو
شعار برشلونة، فيتو

رفضت فتاة لبنانية تدعى آية عاصي النزوح من منزلها بالجنوب اللبناني والذي يتعرض لغارات عنيفة يشنها الطيران الإسرائيلي، دون قمصان فريق برشلونة الإسباني.

لبنانية ترفض النزوح من منزلها بالجنوب دون قمصان برشلونة
 


وتعرف آية  نفسها بأنها لاعبة ومدربة كرة قدم، ومعروف عنها عشقها لفريق برشلونة.

وقالت آية، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على منصة "تيك توك" والذي يتابعه 464 ألف شخص: "تركنا البيت في 5 دقائق، لكن كان هناك أشياء لم أنس إحضارها معي".

وظهرت آية وهي تخرج من حقيبتها قمصان برشلونة، ليحظى الفيديو بآلاف المشاهدات.

 غارات جوية تستهدف قرى جنوب وشرق لبنان


ويشن الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من أسبوعين غارات جوية مستهدفا مجمل قرى جنوب وشرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

ويحتل برشلونة صدارة الليجا برصيد 24 نقطة وبفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد (21 نقطة) بعد مرور 9 جولات في الدوري الإسباني.

ويحتفل النادي بمرور 125 عام على تأسيسه، في 29 نوفمبر المقبل، حيث سيقام حفل كبير في ملعب "كامب نو" معقل النادي الكتالوني.

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