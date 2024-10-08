تعرف على مباراة برشلونة المقبلة بالدوري الإسباني

مباراة برشلونة المقبلة، يستعد فريق برشلونة لمباراته القادمة بالدوري الاسباني بعد فوزه الأخير أمام ديبورتيفو ألافيس في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني واستعادته صدارة قمة الليجا.

موعد مباراة برشلونة المقبلة

سيخوض برشلونة المباراة المقبلة في الدوري الإسباني عقب انتهاء فترة التوقف أمام إشبيلية في ملعب المونتجويك ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليجا.



وسيلعب برشلونة المباراة ضد إشبيلية يوم الأحد الموافق الـ20 من أكتوبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء



وسيتم نقل المباراة تليفزيونيا عبر مجموعة قنوات "بي أن سبورتس" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بكونها الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني "الليجا".

أهداف مباراة برشلونة وألافيس

اكتسح فريق برشلونة نظيره ديبورتيفو ألافيس بثلاثية نظيفة بمباراة الفريقين ضمن مباريات الجولة التاسعة ببطولة الدوري الإسباني "الليجا".

أحرز ثلاثية برشلونة اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي بهاتريك في الدقائق 6 و21 و31.

ترتيب مباراة برشلونة وألافيس بالدوري الإسباني

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات وتعرض للهزيمة في واحدة بفارق 3 نقاط عن ملاحقه ريال مدريد.