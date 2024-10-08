برشلونة يسبق ريال مدريد للتعاقد مع صفقة مجانية من ليفركوزن

بادر نادي برشلونة، في مفاوضاته مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف فريق بايرن ليفركوزن من أجل ضمه مجانا في الصيف المقبل.

جوناثان تاه ضمن اهتمامات برشلونة

وسبق أن ذكرت تقارير مؤخرا أن ريال مدريد يريد منافسة برشلونة على التوقيع مع جوناثان تاه، مدافع باير ليفركوزن في الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، لا يزال اسم جوناثان تاه ضمن دائرة اهتمام برشلونة لتعزيز الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن برشلونة يدخل بقوة في السباق للتعاقد مع اللاعب، بسبب المنافسة الشديدة على الصفقة.

وأوضحت أن ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، معجب بمهارات تاه، خصوصا قدرته على بناء اللعب من الخلف وقوته البدنية.

وكشفت أن برشلونة تواصل مؤخرا مع بيني زهافي، وكيل تاه، خاصة أن النادي الكتالوني يدرك نية اللاعب الرحيل عن ليفركوزن.

وينوي برشلونة بيع بعض المدافعين خلال فترة الانتقالات المقبلة، ما سيحقق للنادي عائدات مالية قبل التوقيع مع تاه.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" أن برشلونة وبايرن ميونخ الأقرب لضم تاه، رغم وجود اهتمام قوي من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التي تواصلت مع وكيل اللاعب.