تأجيل محاكمة 4 متهمين بالاستيلاء علي أموال شركة في مدينة نصر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 4 متهمين بالاستيلاء على 800 ألف جنيه من أموال إحدى الشركات الخاصة بالعقارات في منطقة مدينة نصر، إلى جلسة 2 ديسمبر المقبل للمرافعة.

تلقت مباحث قسم شرطة مدينة نصر بلاغا من مدير شركة عقارات يفيد بتعرضها للسرقة.

وكشف أمر الإحالة ان المتهمين استولوا بغير حق وبنية التملك على أموال قدرها 800 ألف جنيه، مملوكة لجهة عملهم في الشركة.

كما قام المتهمون باصطناع أوامر دفع وهمية على الحساب الآلى لأربعة أشخاص، تفيد استحقاقهم لمبالغ مالية دون وجه حق ودون وجود مستندات لصرف قيمة ذلك المبلغ.

واشار امر الاحالة ان المتهمين تمكنوا بتلك الوسيلة من صرف تلك المبالغ من البنك بموجب توكيلات محررة بأسمائهم دون حق والاستيلاء عليها على النحو المبين بالتحقيقات.