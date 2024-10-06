الأحد 06 أكتوبر 2024
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حوادث

حبس تشكيل عصابى بتهمة سرقة السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك

محكمة
محكمة

قررت نيابة 15 مايو حبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك".

 

وتمكنت الجهود من ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين) بدائرة قسم شرطة 15 مايو، لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك "، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد 3 وقائع سرقة "بذات الأسلوب"، وقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عملائهم  "سيئى النية" (4 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة الجيزة) تم ضبطهم وأرشدوا عن السيارات المستولى عليها.

 

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