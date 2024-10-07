حجز شاب بتهمة إقامة علاقة غير شرعية مع قاصر وحملها سفاحا بالساحل

أمرت نيابة الساحل بحجز شاب متهم بإقامة علاقة غير شرعية مع فتاة قاصر مما أسفر عن حملها سفاحا منه 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

تلقت مباحث قسم شرطة الساحل إخطارا من أحد المستشفيات باستقبالها فتاة قاصر في حالة مخاض طفلها الذي أنجبته.

وقالت الفتاة عقب خروجها من غرفة الولادة بأن الطفل ابنها من شاب من ذات المنطقة كانت على علاقة غير شرعية به، بعد أن رفضت والدتها زواجهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لرغبته والفتاة في الزواج الذي ترفضه والدة الأولي بسبب فقره.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.