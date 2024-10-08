إصابة 5 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي
أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
تلقت غرفة عمليات المرور، بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي - الكريمات - بعد كارتة حلوان في الطريق القادم من القاهرة إلى بني سويف، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.
وبالانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بعد كارتة حلوان وإصابة 5 أشخاص جراء الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
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