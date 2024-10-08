الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

الآلاف يتظاهرون في نيويورك دعما لفلسطين في الذكرى السنوية الأولى لـ طوفان الأقصى

تظاهرة دعما لفلسطين،
تظاهرة دعما لفلسطين، فيتو

تجمع الآلاف في مدينة نيويورك، يوم الاثنين، في احتجاج داعم لفلسطين بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للسابع من أكتوبر “طوفان الأقصى” حيث نفذت حركة حماس الفلسطينية هجوما على إسرائيل في 7 أكتوبر.


ووفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك": “في حوالي الساعة 5:10 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي (12:10 صباحًا بتوقيت موسكو)، وصل المتظاهرون إلى محطة ”جراند سنترال"، بعد مسيرة حول عدد من المواقع الأخرى في المدينة".

وأفاد المراسل أن الشرطة تراقب الاحتجاج وتقوم بعمليات مراقبة حركة المرور، مضيفا أنه لم تحدث اعتقالات جماعية أو اشتباكات كبيرة بين المتظاهرين وقوات إنفاذ القانون.


في 7 أكتوبر 2023، شنت حماس هجومًا على إسرائيل، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص وأخذ مئات الرهائن. وبعد ذلك، شنت إسرائيل عملية عسكرية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد أكثر من 41,000 شخص في القطاع الفلسطيني، وفقًا للسلطات الصحية المحلية.

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الآلاف يتظاهرون في نيويورك دعما لفلسطين في الذكرى السنوية الأولى لـ طوفان الأقصى

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