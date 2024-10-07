برفقة حاخام، بايدن وزوجته يحييان ذكرى طوفان الأقصى بالصلوات اليهودية (فيديو)

استضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، اليوم الإثنين، مراسم تذكارية بالبيت الأبيض في الذكرى السنوية الأولى لعملية "طوفان الأقصى".

جماعة "أداس" إسرائيل في واشنطن

وتابع الرئيس بايدن وقرينته الحاخام آرون ألكسندر من جماعة "أداس" إسرائيل في واشنطن وهو يتلو صلاة يهودية وقام بذكر موقع المهرجان والبلدات والقرى التي شهدت أحداث "طوفان الأقصى".

Today, one year since the deadliest day for the Jewish people since the Holocaust, we mourn the victims of the horrific Hamas terrorist attacks of October 7th.



May their memory be a blessing. pic.twitter.com/JaGB1BWJNt — The White House (@WhiteHouse) October 7, 2024

وأشعل بايدن شمعة تذكارية موضوعة على طاولة صغيرة في وسط الغرفة الزرقاء قبل الوقوف دقيقة صمت.

ذكرى انطلاق طوفان الأقصى

وقال البيت الأبيض إن بايدن تحدث في وقت سابق اليوم مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج.

Join the First Lady and me as we mark one year since Hamas' brutal October 7, 2023 terrorist attacks on Israel and participate in a yahrzeit candle lighting. https://t.co/bKmtgX1PUa — President Biden (@POTUS) October 7, 2024

ويصادف يوم الإثنين 7 أكتوبر الذكرى الأولى لانطلاق الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس (طوفان الأقصي) وأطلقت خلاله آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل واقتحمت قواتها المستوطنات الإسرائيلية.