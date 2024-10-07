برفقة حاخام، بايدن وزوجته يحييان ذكرى طوفان الأقصى بالصلوات اليهودية (فيديو)
استضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، اليوم الإثنين، مراسم تذكارية بالبيت الأبيض في الذكرى السنوية الأولى لعملية "طوفان الأقصى".
جماعة "أداس" إسرائيل في واشنطن
وتابع الرئيس بايدن وقرينته الحاخام آرون ألكسندر من جماعة "أداس" إسرائيل في واشنطن وهو يتلو صلاة يهودية وقام بذكر موقع المهرجان والبلدات والقرى التي شهدت أحداث "طوفان الأقصى".
وأشعل بايدن شمعة تذكارية موضوعة على طاولة صغيرة في وسط الغرفة الزرقاء قبل الوقوف دقيقة صمت.
ذكرى انطلاق طوفان الأقصى
وقال البيت الأبيض إن بايدن تحدث في وقت سابق اليوم مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج.
ويصادف يوم الإثنين 7 أكتوبر الذكرى الأولى لانطلاق الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس (طوفان الأقصي) وأطلقت خلاله آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل واقتحمت قواتها المستوطنات الإسرائيلية.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية