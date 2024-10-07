الإثنين 07 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

برفقة حاخام، بايدن وزوجته يحييان ذكرى طوفان الأقصى بالصلوات اليهودية (فيديو)

بايدن وزوجته، فيتو
بايدن وزوجته، فيتو

استضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، اليوم الإثنين، مراسم تذكارية بالبيت الأبيض في الذكرى السنوية الأولى لعملية "طوفان الأقصى".

جماعة "أداس" إسرائيل في واشنطن

وتابع الرئيس بايدن وقرينته الحاخام آرون ألكسندر من جماعة "أداس" إسرائيل في واشنطن وهو يتلو صلاة يهودية وقام بذكر موقع المهرجان والبلدات والقرى التي شهدت أحداث "طوفان الأقصى".   

        

وأشعل بايدن شمعة تذكارية موضوعة على طاولة صغيرة في وسط الغرفة الزرقاء قبل الوقوف دقيقة صمت.

ذكرى انطلاق طوفان الأقصى

وقال البيت الأبيض إن بايدن تحدث في وقت سابق اليوم مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج.

 

ويصادف يوم الإثنين 7 أكتوبر الذكرى الأولى لانطلاق الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس (طوفان الأقصي) وأطلقت خلاله آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل واقتحمت قواتها المستوطنات الإسرائيلية.

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