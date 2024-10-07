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خارج الحدود

موقع أمريكى يكشف مفاجأة عن يحيى السنوار فى ذكرى طوفان الأقصى

يحيى السنوار، فيتو
يحيى السنوار، فيتو

كشفت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم، أن إسرائيل تلقت معلومات تفيد بمعاودة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، التواصل مع أعضاء الحركة.

اعتراض رسالة من يحيى السنوار بعثها لأعضاء حماس

وحسب مسئول إسرائيلي قال لموقع "أكسيوس" الأمريكى، إن تل أبيب تلقت معلومات بأن رئيس حركة حماس يحيى السنوار، عاود الاتصال بممثلي الحركة أخيرا ونقل لهم رسائل.

رسالة يحيى السنوار توضح تمسكه بالقتال ضد إسرائيل

وأضاف موقع أكسيوس، أن تاريخ الرسائل التى بعثها يحيى السنوار، ليس واضحا ولا يبدو أن زعيم حركة حماس غير أو خفف مواقفه بشأن وقف إطلاق النار.

وحال صدقت رواية المسئول الإسرائيلي، حول اعتراض رسالة من السنوار، فإنها قد تشكل مفاجأة حول مصير رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، فى اليوم الذي تحل فيه الذكرى الأولى لعملية طوفان الأقصى، التى تقول تل أبيب إن السنوار هو المهندس الرئيس لوضعه خطتها وطريقة تنفيذها يوم 7 أكتوبر 2023.

إسرائيل تسمح بنقل يحيى السنوار وقادة حماس إلى السودان

وزعمت وسائل إعلام عبرية، أمس، أن إسرائيل قد تسمح لـ يحيى السنوار،  وقادة حماس الباقين على قيد الحياة بمغادرة قطاع غزة إلى السودان كجزء من صفقة تبادل الأسرى.

السنوار ظهر أخيرا، كيف قرأ الأمريكان عقل زعيم حماس الجديد؟

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