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خارج الحدود

اعتذر عن الغياب، رسالة غامضة من قائد فيلق القدس الإيراني

قائد فيلق القدس
قائد فيلق القدس

أثارت رسالة نسبت لـ قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، مزيدا من الهواجس حول مصيره، رغم أن الهدف منها كان طمأنة الإيرانيين بأنه لم يقتل.

 

رسالة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني

ونشر موقع “نور نيوز” الإيراني، رسالة نسبها إلى إسماعيل قاآني، وجهها قاآني إلى المؤتمر الدولي السابع للتضامن مع الأطفال والمراهقین الفلسطینیین، في طهران، بسبب عدم استطاعته الحضور لمشاركته في اجتماع آخر هام.


وقال الموقع الإيرانى، "بعث الجنرال إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس الإيراني، التابع للحرس الثوري، برسالة إلى المؤتمر الدولي السابع للتضامن مع أطفال فلسطين، وأعلن مقدم المؤتمر، أثناء قراءة رسالة العميد إسماعيل قاآني: إن قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية قد بلغ تحيته إلى جميع المشاركين في هذا المؤتمر.

وقال قائد فيلق القدس الإيراني، إن بسبب حضوره في الاجتماع المهم الآخر لم يتمكن من المشاركة في هذا المؤتمر وقد اعتذر للمشاركين".

 

غموض حول مصير قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني 

وفي وقت سابق، قال نائب قائد فيلق القدس الإيراني إيرج مسجدي، إن قائد الفيلق إسماعيل قاآني "بصحة جيدة".

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مسجدي قوله، في إشارة إلى قاآني،"إنه بصحة جيدة ويمارس أنشطته. البعض يطلبون منا إصدار بيان... لا يوجد ما يدعو لذلك".

ووصل قاآني إلى لبنان قبل أيام ومنذ الضربة الإسرائيلية انقطعت أخباره وهو لم يظهر في صلاة الجمعة الماضي بطهران، وفقا مزاعم وسائل إعلام عبرية.

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