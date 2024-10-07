نائب قائد فيلق القدس: قاآني بخير ويمارس عمله

نقلت وسائل إعلام رسمية عن نائب قائد فيلق القدس الإيراني بالحرس الثوري الإيراني إيرج مسجدي، اليوم الاثنين، قوله إن القائد الأعلى للفيلق إسماعيل قاآني بخير و"بصحة جيدة".

الحالة الصحية لإسماعيل قآاني

وأضاف مسجدي أنه قاآني يمارس عمله، ولا حاجة لمزيد من التصريحات بشأن الأمر.

تعرض بيروت لضربات إسرائيلية عنيفة

وكان قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني قد أصبح في عداد المفقودين، بعد تعرض بيروت لضربات إسرائيلية عنيفة الأسبوع الماضي.

وقال مسؤولان أمنيان إيرانيان بارزان لـ"رويترز" إن الاتصال بقاآني انقطع.

وكان القيادي الإيراني البارز توجه إلى لبنان، بعد استشهاد زعيم حزب الله حسن نصر الله الشهر الماضي في ضربة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.