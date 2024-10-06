الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

شوهد في بيروت مؤخرا، غموض حول مصير قائد فيلق القدس الإيراني

إسماعيل قاني، فيتو
إسماعيل قاني، فيتو

قال 3 مسؤولين إيرانيين لم يكشف عن هويتهم لصحيفة "نيويورك تايمز" إن إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، شوهد آخر مرة في بيروت الأسبوع الماضي.

آخر تواجد لإسماعيل قاني 

وأضاف المسؤولون أن قاآني تواجد في بيروت لعقد اجتماع مع مسؤولي حزب الله عقب الضربات الإسرائيلية القاسية.

وقال أحد أعضاء الحرس الثوري الإيراني للصحيفة إن "صمت إيران بشأن هذه المسألة يثير الذعر بين أفراد القوة شبه العسكرية".

ولم يقدم المسؤولون في إيران إجابة واضحة حتى الآن عن مصير قاآني، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية.

من جانبها، نقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية عن مصدر في الحرس الثوري: قاآني موجود في طهران ولم يسافر إلى بيروت".

 وقال موقع "تابناك" الإخباري الإيراني: "ينتظر الرأي العام أنباء تفيد بأن الجنرال قاني على قيد الحياة وبصحة جيدة".

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس الماضي اجتماعا في الضاحية الجنوبية لبيروت، ضم قياديين من حزب الله وآخرين إيرانيين.

من هو إسماعيل قاآني؟

وُلد قاآني في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، أمضى معظم حياته المهنية في الإشراف على مصالح إيران في أفغانستان، ويتحدث القليل من اللغة العربية، وانضم إلى الحرس الثوري في عام 1980، ويعد من أبرز قادة الحرس الثوري في حرب السنوات الثمانية بين العراق وإيران في ثمانينيات القرن الماضي.

مقر الحرس الثوري ضمن القائمة، إسرائيل تدرس ضرب أهداف مهمة في إيران

محلل سياسي يكشف مفاجأة بشأن شكل الرد الإسرائيلي على إيران

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسماعيل قاآني إسماعيل قاني الحرس الثوري الإيراني إسرائيل الحرس الثوري

مواد متعلقة

مقر الحرس الثوري ضمن القائمة، إسرائيل تدرس ضرب أهداف مهمة في إيران

أنباء عن اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني في سوريا

الأكثر قراءة

كاف يعلن رسميا تصنيف فرق الكونفدرالية، وموقف الزمالك والمصري

وصول جمال مبارك إلى النصب التذكاري للاحتفال بذكرى حرب أكتوبر (صور)

ينتمي إلى قومية آبي أحمد، يوتيوبر إثيوبي يستفز العالم ويثير الفوضى (فيديو)

وصول علاء مبارك إلى قبر والده للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر (فيديو وصور)

عمرو زكي: صرفت 9 ملايين جنيه على علاجي، ومتعب آخر المهاجمين في المنتخب

اتجاه في الأهلي لإعلان عرض القندوسي للبيع

بسبب حريق "تيل الفرامل" بالقطار الروسي، توقف حركة السكة الحديد في مغاغة

أسعار الأسماك اليوم الأحد، السردين يسجل 90 جنيهًا في سوق العبور

منوعات

المزيد

علماء روس يبتكرون روبوتات لاستكشاف القمر

ينتمي إلى قومية آبي أحمد، يوتيوبر إثيوبي يستفز العالم ويثير الفوضى (فيديو)

الصين تكشف عن بدلة الفضاء المخصصة للسير على سطح القمر

اشتعال النيران في طائرة ركاب أثناء هبوطها بمطار لاس فيجاس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم الأحد، السردين يسجل 90 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أسعار شقق بيت الوطن فى الطرح التكميلي الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يوجد صالحون من الجن؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

ما حكم الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

دار الإفتاء: التحرش الجنسي من الكبائر ومن أشنع الأفعال وأقبحها في نظر الشرع الشريف

المزيد
الجريدة الرسمية