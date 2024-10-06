شوهد في بيروت مؤخرا، غموض حول مصير قائد فيلق القدس الإيراني

قال 3 مسؤولين إيرانيين لم يكشف عن هويتهم لصحيفة "نيويورك تايمز" إن إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، شوهد آخر مرة في بيروت الأسبوع الماضي.

آخر تواجد لإسماعيل قاني

وأضاف المسؤولون أن قاآني تواجد في بيروت لعقد اجتماع مع مسؤولي حزب الله عقب الضربات الإسرائيلية القاسية.

وقال أحد أعضاء الحرس الثوري الإيراني للصحيفة إن "صمت إيران بشأن هذه المسألة يثير الذعر بين أفراد القوة شبه العسكرية".

ولم يقدم المسؤولون في إيران إجابة واضحة حتى الآن عن مصير قاآني، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية.

من جانبها، نقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية عن مصدر في الحرس الثوري: قاآني موجود في طهران ولم يسافر إلى بيروت".

وقال موقع "تابناك" الإخباري الإيراني: "ينتظر الرأي العام أنباء تفيد بأن الجنرال قاني على قيد الحياة وبصحة جيدة".

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس الماضي اجتماعا في الضاحية الجنوبية لبيروت، ضم قياديين من حزب الله وآخرين إيرانيين.

من هو إسماعيل قاآني؟

وُلد قاآني في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، أمضى معظم حياته المهنية في الإشراف على مصالح إيران في أفغانستان، ويتحدث القليل من اللغة العربية، وانضم إلى الحرس الثوري في عام 1980، ويعد من أبرز قادة الحرس الثوري في حرب السنوات الثمانية بين العراق وإيران في ثمانينيات القرن الماضي.