مصرع مدرس وإصابة 3 أشخاص آخرين فى حادث سقوط نخلة على سيارة بالمنيا

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين فى حادث سقوط نخلة على سيارة أثناء سيرها بالمنيا .

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن المنيا تلقت بلاغًا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة بدائرة مركز المنيا سقطت نخلة، أثناء وجود ركاب داخل سيارة، خلال سيرها بطريق المحيط بمركز المنيا، ما أسفر عن مصرع مدرس وإصابة 3 آخرين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وجثة المدرس للمشرحة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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