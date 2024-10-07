رفع حالة التأهب القصوى في إسرائيل، ومنع هبوط الطائرات بمطار بن جوريون

ذكرت وسائل إعلام عبرية، في تقرير لها اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عمليات صباح اليوم استباقا لوقوع هجوم مماثل لـ7 أكتوبر ٢٠٢٣.

جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب القصوى

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رفع حالة التأهب القصوى مع توقع مزيد من الصواريخ من غزة.

توقف هبوط الطائرات في مطار بن جوريون مؤقتا

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية توقف هبوط الطائرات في مطار بن جوريون مؤقتا بالتزامن مع إطلاق صواريخ من غزة.