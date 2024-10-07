الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حزب الله يقصف تجمعا لآليات وأفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، أنه قصف برشقة صاروخية تجمعا لآليات وأفراد قوات العدو الإسرائيلي خلف موقع جل العلم. 

وقال حزب الله اللبناني في بيانه:" إنه استهدف برشقة صاروخية مستوطنة كفر فراديم".

رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الجليل

 وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي،  في تقرير لها اليوم الاثنين، إنه تم رصد إطلاق 15 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى في الدفعة الصاروخية الأخيرة.

حزب الله يقصف منطقة الجليل الأعلى المحتلة 

من جهتها افادت  القناة الـ12 الإسرائيلية بأن صواريخ سقطت في مناطق مفتوحة بمنطقة كسرى سميع في الجليل الأعلى دون تسجيل إصابات.

txt

إصابة 10 إسرائيليين بعد قصف حزب الله لحيفا وقاعدة نيمرا العسكرية (فيديو)

txt

جمعها الموساد وتنصت على حزب الله منذ 9 سنوات، أسرار جديدة عن تفجيرات البيجر

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

لبنان الجليل الأعلى حزب الله قوات العدو الاسرائيلي

مواد متعلقة

إصابة 10 إسرائيليين بعد قصف حزب الله لحيفا وقاعدة نيمرا العسكرية (فيديو)

جمعها الموساد وتنصت على حزب الله منذ 9 سنوات، أسرار جديدة عن تفجيرات البيجر

الأكثر قراءة

الكيلو يصل لـ 60 جنيهًا، ارتفاع أسعار السكر اليوم في الأسواق

بعد توقف 50 عامًا، اللقطات الأولى لعودة قطار سيناء للخدمة (فيديو)

المنطقة الشمالية العسكرية تطلق المرحلة الثالثة من حملة «بلدك معاك» لدعم الأسر الأولى بالرعاية

البلدي ترتفع 5 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الإثنين

بـ 54.5 جنيه، ارتفاع أسعار الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

أبرم 39 صفقة، أمير توفيق يغادر التعاقدات بعد 6 سنوات ويتفرغ لشركة الكرة بالأهلي

التوأم يعقد جلسة خاصة مع محمد عبدالمنعم بمعسكر منتخب مصر

غدا، الخطيب يسافر إلى اليونان لحضور اجتماعات رابطة الأندية المحترفة

منوعات

المزيد

اختفاء أردنيين اثنين بالمكسيك في ظروف غامضة

الشرطة الأمريكية تعتقل طفلين اعتديا بالضرب على حاكم نيويورك السابق

ناسا تعثر على تفاصيل كيميائية مفاجئة في القمر "شارون"

وفاة أكبر مصاب بالشيخوخة المبكرة عن 28 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

الإجراءات القانونية والشروط الواجب توافرها عند تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

لا تقلق منها.. أعراض للانسحاب بعد الإقلاع عن التدخين (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى هماز، ومن هو المشاء بنميم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 7-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 7-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية