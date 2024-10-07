حزب الله يقصف تجمعا لآليات وأفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، أنه قصف برشقة صاروخية تجمعا لآليات وأفراد قوات العدو الإسرائيلي خلف موقع جل العلم.

وقال حزب الله اللبناني في بيانه:" إنه استهدف برشقة صاروخية مستوطنة كفر فراديم".

رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الجليل

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الاثنين، إنه تم رصد إطلاق 15 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى في الدفعة الصاروخية الأخيرة.

حزب الله يقصف منطقة الجليل الأعلى المحتلة

من جهتها افادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن صواريخ سقطت في مناطق مفتوحة بمنطقة كسرى سميع في الجليل الأعلى دون تسجيل إصابات.