الإثنين 07 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

مقتل أسير إسرائيلي بعد عام من احتجازه في غزة

عائلات أسرى الاحتلال،
عائلات أسرى الاحتلال، فيتو

 كشف منتدى عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة عن مقتل أحد المحتجزين بعد عام على هجوم 7 أكتوبر، فيما أعلن الاحتلال الإسرائيلي اعتراض 3 صواريخ أطلقت من غزة، بينما سقط الرابع في منطقة مفتوحة.

 

مقتل محتجز في القطاع بعد عام بالتمام على احتجزه 

 وأعلن منتدى عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، اليوم الاثنين، مقتل محتجز في القطاع بعد عام بالتمام على احتجازه من قبل عناصر حماس خلال هجوم الحركة على مستوطنات غلاف غزة.

 

الذكرى السنوية الأولى  لعملية طوفان الأقصى

وأفاد المنتدى في بيان أن "إيدان شتيفي، البالغ 28 عاما  لا يزال جثمانه  في غزة، في الذكرى السنوية الأولى  لعملية طوفان الأقصى.


من ناحية ثانية، ادعى  الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين أن 4 قذائف على الأقل أطلِقت من قطاع غزة بعد دقائق فقط على بدء مراسم إحياء ذكرى هجمات 7 أكتوبر 2023.

وقال الجيش في بيان "في أعقاب صفارات الإنذار التي دوت الساعة 06:31 في تجمعات سكانية عدة قرب قطاع غزة، تم رصد عبور 4 قذائف من جنوب قطاع غزة. وقد اعترض سلاح الجو الإسرائيلي 3 من هذه المقذوفات وسقطت قذيفة في منطقة مفتوحة".

ولاحقا، أعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل.

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