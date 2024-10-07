الشرطة الأمريكية تعتقل طفلين اعتديا بالضرب على حاكم نيويورك السابق

اعتقلت الشرطة الأمريكية فتيين يبلغان من العمر 12 و13 عاما بشبهة الاعتداء على حاكم نيويورك السابق ديفيد باترسون ونجل زوجته.

وتعرض باترسون البالغ من العمر 70 عاما ونجل زوجته أنتوني سليوا 20 عاما لاعتداء في حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء الجمعة الماضي بينما كانا يتنزهان في منطقة أبر إيست سايد في مانهاتن. وتلقى الاثنان العلاج في المستشفى من إصابات طفيفة في الوجه.

وأصيب باترسون، وهو كفيف من الناحية القانونية، بجروح في جسده، فيما اتهمت الشرطة الطفلين بالاعتداء، ولم تحدد هويتهما لأنهما قاصران.

وقال باترسون إنه "بينما كان المراهقون يتجادلون مع نجل زوجته نشأ خلاف بينهما، وتدخل شخصان بالغان آخران وأثارا القتال الذي تلا ذلك".

وقالت السلطات إن "خمسة أشخاص على الأقل شاركوا في الاعتداء، وأشارت إلى أنها طلبت المساعدة من العامة لمعرفة المزيد عن الاعتداء.

وذكرت الشرطة أن "شخصين آخرين، كلاهما بالغين، شاركا في الهجوم"، موضحة أنهما "هربا ولم يتم القبض عليهما".

يذكر أن باترسون، وهو ديمقراطي، شغل منصب حاكم نيويورك من عام 2008 وحتى عام 2010، وتولى هذا المنصب بعد استقالة حاكمها إليوت سبيتزر بسبب فضيحة دعارة.