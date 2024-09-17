الشرطة الأمريكية تعتقل شخصا يهرب تكنولوجيا الطائرات المسيرة إلى روسيا
اعتقلت الشرطة الأمريكية، روسيا يقيم في مدينة "ساراسوتا" بولاية فلوريدا، بتهم التهريب وغسل الأموال والتصدير غير القانوني لتقنيات يمكن استخدامها في إنتاج طائرات مسيرة، إلى روسيا.
الشرطة الأمريكية تعتقل شخصا بتهمة غسيل الأموال
وذكرت لائحة الاتهام، أنه في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا في عام 2022، اشترى دينيس بوستوفوي (44 عامًا)، مكونات إلكترونية دقيقة ذات تطبيقات عسكرية، ويمكن استخدامها في الطائرات المسيّرة، ثم صدرها بشكل غير قانوني لروسيا، وفق "رويترز".
وذكرت وزارة العدل الأمريكية، في بيان، أن بوستوفوي، عمل من خلال شبكة من الشركات في روسيا وهونج كونج، على شراء مكونات من موزعين أمريكيين وشحنها إلى روسيا، عبر وسطاء، لإخفاء الوجهة النهائية للشحنات.
وحول ذلك، قال المدعي العام الأمريكي ماثيو جريفز في البيان: "وفقًا للائحة الاتهام، قام هذا المتهم بتصدير تكنولوجيا ذات استخدام مزدوج إلى روسيا بشكل غير قانوني بما يمكن أن يعزز قدراتها على شن حربها غير المبررة ضد".
بدورها، قالت السفارة الروسية في واشنطن، عبر "تيليجرام" إنها على علم بإلقاء القبض على بوستوفوي، لكنها لم تتلق أي إشعار رسمي بالاعتقال من وكالات إنفاذ القانون المحلية".
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