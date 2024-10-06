الإثنين 07 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

وصفة الزيوت الطبيعية لعلاج تساقط الشعر وزيادة كثافته

تساقط الشعر
تساقط الشعر

تساقط الشعر من المشكلات التى تعانى منها الفتيات كثيرا لأسباب عديدة أبرزها  الإصابة بالأنيميا ما يؤثر على صحة الشعر ومظهره.

وتساقط الشعر يجب علاجه سريعا حفاظا على جماله والوقاية من الإصابة بالصلع، لذا تهتم الفتيات كثيرا بعلاج تساقط الشعر.

وصفة الزيوت الطبيعية لعلاج تساقط الشعر 

وتقدم الدكتورة سمر العمريطى استشارى التغذية العلاجية، وصفة الزيوت الطبيعية لعلاج تساقط الشعر.

المكونات:-

ملعقة من كلا من 

زيت الجرجير 

زيت الثوم 

زيت السمسم 

زيت الخردل

زيت الخروع

زيت الزيتون 

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات معا ونخلط جيدا حتى يتجانسوا.
  • نفرد الخليط على فروة الرأس وندلكها جيدا لمدة 5 دقائق.
  • ثم نلف الشعر ونتركه لمدة ساعتين ويمكن تركه من الليل حتى الصباح.
  • ثم يتم غسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
تساقط الشعر 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر، ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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