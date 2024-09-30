الإثنين 30 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

رطبى شعرك وعالجي الجفاف بمكونين اثنين فقط

هيشان الشعر
هيشان الشعر

هيشان الشعر وجفافه من الأمور التى تؤثر على مظهره بشكل سلبي وتسبب تقصفه ما يزعج الفتيات كثيرا لتأثيرها السلبي على مظهرهن.

وهيشان الشعر وجفافه يحتاج العناية الجيدة بالشعر حيث الترطيب العميق من خلال المكونات الطبيعية.

وصفة طبيعية لعلاج هيشان الشعر 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لعلاج هيشان الشعر وجفافه.

المكونات:-

2 ملعقة مايونيز 

2 ملعقة زيت الأرجان 

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات معا ونخلط جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.
  • ثم نفرد الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف ونلف الشعر ونغطيه بكيس بلاستيك لمدة نصف ساعة.
  • قم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر الشامبو ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة 3 مرات اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
هيشان الشعر 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر، ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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بهذه المكونات رطبى شعرك الجاف لحمايته من التقصف

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فيتامينات ومعادن لتغذية شعرك وحل جميع مشاكله

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