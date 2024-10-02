وصفة طبيعية لزيادة طول الشعر وكثافته، تعرفي عليها

زيادة طول الشعر وكثافته من الأمور التى تهتم بها الفتيات كثيرا للحصول على شعر جميل وصحى ما يزيد من جمالهن.

وزيادة طول الشعر وكثافته لا تحتاج الوصفات الطبيعية والترطيب اليومي فقط بل تحتاج تغذية سليمة تمد الجسم بجميع العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها.

وصفة طبيعية لزيادة طول الشعر وكثافته

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لزيادة طول الشعر وكثافته.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

1 ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

عصير نصف بصلة صغيرة.

طريقة التحضير والاستخدام:

امزجي زيت جوز الهند مع زيت الخروع جيدًا.

اعصري نصف بصلة صغيرة لاستخراج العصير وأضيفيه إلى مزيج الزيوت.

ضعي الخليط على فروة الرأس ودلكي بلطف لمدة 10 دقائق.

اتركي الخليط على شعرك لمدة 1-2 ساعة.

اغسلي شعرك بالشامبو جيدًا للتخلص من رائحة البصل.

تكرر الوصفة مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

حافظي على نظام غذائي صحي يتضمن الفيتامينات والمعادن الأساسية لنمو الشعر.

زيادة طول الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر، ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.