الخميس 03 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية تقضي على الفطريات والالتهابات بفروة الرأس

التهابات فروة الرأس
التهابات فروة الرأس

التهابات فروة الرأس من الأمور المزعجة التى يعانى منها بعض الفتيات وتكون ناتجة عن تراكم الفطريات والبكتيريا والدهون بفروة الرأس.

والتهابات فروة الرأس يجب الاهتمام بعلاجها حفاظا على الشعر لأنها يمكن أن تسبب تساقط الشعر وضعفه، لذا تحرص الفتيات على علاجها سريعا.

وصفة طبيعية تقضي على التهابات فروة الرأس 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية تقضي على الفطريات والالتهابات بفروة الرأس.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند الطبيعي.

1 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

بضع قطرات من زيت شجرة الشاي (اختياري).

طريقة التحضير:

  • قومي بتسخين زيت جوز الهند قليلًا حتى يصبح دافئًا، لكن لا تتركيه يسخن كثيرًا.
  • أضيفي العسل إلى الزيت الدافئ وامزجي جيدًا.
  • أضيفي 2-3 قطرات من زيت شجر الشاي إلى الخليط.
  • ضعي الخليط على فروة رأسك بإستخدام أطراف أصابعك، ودلكي بلطف لمدة 5-10 دقائق.
  • اتركي الخليط على فروة الرأس لمدة 30 دقيقة إلى ساعة.
  • اشطفي شعرك جيدا بالماء الدافئ، ثم استخدمى الشامبو المعتاد.
  • كررى الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
  • تجنبي استخدام المنتجات الكيميائية القاسية على فروة الرأس أثناء فترة العلاج.
  • حافظى على شرب كميات كافية من الماء وتناولى الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة الشعر وفروة الرأس.
  • هذه الوصفة قد تساعد في تخفيف الالتهابات وتحسين صحة فروة الرأس، ولكن إذا استمرت المشكلة، من الأفضل استشارة طبيب الجلدية.
التهابات فروة الرأس 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر، ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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