الخميس 19 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لإعادة بناء الشعر التالف وزيادة جماله

الشعر التالف، فيتو
الشعر التالف، فيتو

الشعر التالف يكون مقصف وهائش ومظهره سلبي يؤثر على جمال صاحبته، وعادة يكون السبب وراء ذلك فرد الشعر المستمر بالوسائل المختلفة وصبغات الشعر.

وعلاج الشعر التالف، أمر لابد منه لإعادة جماله ما يزيد من جمال صاحبته لذا تهتم الفتيات بالعناية الجيدة بالبشرة لإعادة جماله.

 

وصفة طبيعية لإعادة بناء الشعر التالف 

 وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل وصفة طبيعية لإعادة بناء الشعر التالف.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

1 ثمرة أفوكادو ناضجة.

1 ملعقة صغيرة من العسل.

1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

  • قومي بهرس الأفوكادو جيدًا حتى تحصلي على قوام ناعم.
  • أضيفي زيت جوز الهند وزيت الزيتون إلى الأفوكادو المهروس، وامزجي المكونات جيدًا.
  • ضعي العسل وامزجي مرة أخرى حتى تحصلي على خليط متجانس.
  • طبقي الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف.
  • قومي بتغطية شعرك بغطاء بلاستيكي أو منشفة دافئة واتركيه لمدة 30-45 دقيقة.
  • اغسلي شعرك جيدًا بالماء والشامبو المناسب لشعرك.
  • كرري الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
إعادة بناء الشعر التالف 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

 وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر، ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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وصفة طبيعية بمكونات بسيطة لعلاج مشاكل الشعر

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بعد صيف ساخن، طرق استعادة لمعان الشعر وحيويته

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