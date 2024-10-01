افردي شعرك بمكونات طبيعية في المنزل بعيدا عن الطرق الكيميائية

فرد الشعر من الأمور التي تهتم بها الفتيات كثيرا للحصول على شعر مميز وجميل ما يزيد من جمال وجاذبية صاحبته.

وفرد الشعر عادة يكون من خلال الطرق الكيميائية التى أصبحت منتشرة في وقتنا الحالى وتتهافت الفتيات عليها على الرغم من أضرارها على الشعر، ولكن بعض الفتيات تفضل الوصفات الطبيعية.

وصفة طبيعية لفرد الشعر

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية بمكونات بسيطة لفرد الشعر بعيدًا عن الطرق الكيميائية.

المكونات:-

1 كوب من حليب جوز الهند الطبيعي

2 ملاعق كبيرة من نشا الذرة

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

عصير نصف ليمونة

الطريقة:

في وعاء صغير، اخلطي حليب جوز الهند مع النشا حتى تحصلي على خليط متجانس بدون تكتلات.

أضيفي زيت الزيتون وعصير الليمون إلى الخليط وامزجي جيدًا.

ضعي الخليط على نار هادئة وقلبي باستمرار حتى يصبح الخليط سميكًا.

اتركي الخليط ليبرد قليلًا، ثم ضعيه على شعرك من الجذور حتى الأطراف.

غطي شعرك بقبعة استحمام واتركي الخليط لمدة 1-2 ساعة.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو الطبيعي.

يمكنك استخدام هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع للحصول على نتائج ملحوظة مع مرور الوقت.

فرد الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر، ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.