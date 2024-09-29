فراغات الشعر من الأمور المزعجة التي تقلق الفتيات كثيرا لأنها تؤثر على كثافة الشعر ومظهره ويمكن أن تتحول إلى الصلع.

ويجب عند علاج فراغات الشعر الإهتمام بمعرفة السبب لعلاجه داخل الجسم أولا ثم تطبيق الوصفات الطبيعية التى تعيد انبات الشعر.

وصفة طبيعية لتغذية الشعر وملء الفراغات

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتغذية الشعر وملء الفراغات.

المكونات:-

ملعقة روز مارى

ملعقة حبة البركة

3 ورق لورى

7 مسمار قرنفل

ليتر ماء

الطريقة:-

نحضر ليتر الماء ونضعه فى حلة على النار ونضيف له جميع المكونات.

نترك الخليط يغلى على النار الهادئة لمدة 5 دقائق.

ثم نرفع الخليط من على النار ونغطيه ونتركه ليلة كاملة.

وفى اليوم التالى نصفى الخليط ونأخذ السائل الناتج ونضعه في زجاجة بخاخ.

نستخدمه على جذور الشعر حيث نرشه ونتركه على الشعر بدون غسيل حيث نرشه صباحا ومساء وذلك مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

فراغات الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر، ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.