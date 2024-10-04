الجمعة 04 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لزيادة لمعان الشعر وإعادة جماله

شعر لامع
شعر لامع

جمال الشعر ولمعانه من الأمور التى تبحث عنها الفتيات كثيرا للحصول على شعر جميل وجذاب ما يزيد من جمالهن.

وللحصول على شعر جميل ولامع، يبج العناية به حيث الترطيب اليومي وتطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذي الشعر من الجذور.

وصفة طبيعية لتطرية الشعر 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتطرية الشعر وإعادة جماله ولمعانه.

المكونات:-

3 ملاعق زبادي 

بيضة

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها الزبادى والبيض.
  • نخفق جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخال من أى تكتلات.
  • نفرد الخليط على جذور الشعر وأطرافه.
  • نلف الشعر ونتركه لمدة ساعة.
  • ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو جيدا، ويمكن إضافة الخل الأبيض إلى ماء غسيل الشعر للتخلص من أى رائحة بالشعر أو ملعقة قهوة.
  • ثم نجفف الشعر ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
وصفة طبيعية لتطرية الشعر 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر، ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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