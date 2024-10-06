الأحد 06 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يشن أكثر من 40 غارة على بلدة بالجنوب اللبناني خلال 4 ساعات

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بشن قوات الاحتلال أكثر من ٤٠ غارة إسرائيلية على بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان خلال 4 ساعات.

 

نتنياهو يزور الحدود اللبنانية

زار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، الحدود مع لبنان.

وسمح بالنشر في الإعلام العبري، عن زيارة نتنياهو قاعدة الفرقة 36 على الحدود مع لبنان، لكن الرقابة منعت النشر لحين انتهاء الزيارة.

ولم ترد أي تفاصيل إضافية عن الزيارة.

 

تدمير جزء كبير من منظومة صواريخ حزب الله

وكان نتنياهو زعم في كلمة مصورة يوم أمس السبت أن تل أبيب غيرت موازين القوى في الشمال.

وادعى رئيس الوزراء نتنياهو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر جزءا كبيرا من منظومة صواريخ حزب الله اللبناني.

 

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قوات الاحتلال بلدة ميس الجبل لبنان نتنياهو جنوبي لبنان

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