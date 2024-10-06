نتنياهو يزور الحدود مع لبنان

زار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، الحدود مع لبنان.

نتنياهو يزور الحدود اللبنانية

وسمح بالنشر في الإعلام العبري، بأن نتنياهو زار قاعدة الفرقة 36 على الحدود مع لبنان، لكن الرقابة منعت النشر إلى حين انتهاء الزيارة.

ولم ترد أي تفاصيل إضافية عن الزيارة.

تدمير جزء كبير من منظومة صواريخ حزب الله

وكان نتنياهو زعم في كلمة مصورة يوم أمس السبت أن تل أبيب غيرت موازين القوى في الشمال.

وادعى رئيس الوزراء نتنياهو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر جزءا كبيرا من منظومة صواريخ حزب الله اللبناني.