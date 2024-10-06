حزب الله يقصف الجليل الأعلى برشقة صاروخية

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى.

ووفقا للجبهة الداخلية الإسرائيلية، فقد دوت صافرات الإنذار في بلدات عدة بالجليل الأعلى.

حزب الله يقصف حشود الاحتلال في مستعمرة شلومي

من جهته، أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، إنه قصف حشودا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شلومي بدفعة صاروخية إسنادا لغزة ودفاعا عن لبنان وشعبه.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترض هدف قادم من لبنان

وعلى الجانب الآخر أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإطلاق صواريخ اعتراضية على أهداف مشبوهة أثناء عبورها من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي.