الأحد 06 أكتوبر 2024
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حوادث

حبس تشكيل عصابي لتجارة المواد المخدرة في أسوان

حبس تشكيل عصابى لتجارة
حبس تشكيل عصابى لتجارة المواد المخدرة فى أسوان

أمرت النيابة العامة، بحبس  تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة فى أسوان.

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كانت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسوان قيام (عنصرين إجراميين - لهما معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى؛ بالاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، متخذين من دائرة قسم شرطة أول أسوان مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى. 


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (5 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – 20 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الشابو – 2 بندقية آلية – 5 خزينة – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات الآلية – 3 هواتف محمولة – 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية")، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
 

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الاتجار بالمواد المخدرة الأسلحة النارية النيابة العامة مديرية أمن أسوان

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